Посольство Сирии в России заявило о взломе соцсетей

Telegram-канал посольства Сирии в Москве был взломан, через него распространялась недостоверная информация о смене посла арабской республики в России. Об этом 8 апреля сообщили в диппредставительстве Сирии.

«Telegram-канал посольства был взломан. Официальной информации (о смене посла. — Ред.) ни от МИДа, ни от посольства не поступало», — заявили в посольстве ТАСС.

Ранее Telegram-канал дипмиссии сообщал, что посол Сирии в РФ Башар аль-Джаафари завершает свою работу в Москве и назначен на должность в администрации в Дамаске.

«Мы желаем успехов послу Джаафари на его новом месте работы, в центральной администрации в Дамаске. Все ждут вас с нетерпением, Сирии нужен ваш дипломатический опыт», — говорилось в сообщении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 марта сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал усилия руководства Сирии по скорейшей стабилизации обстановки в стране. Российский лидер подтвердил готовность РФ развивать практическое взаимодействие с руководством страны по всем вопросам повестки в целях укрепления отношений двух стран.

Глава МИД России Сергей Лавров в декабре прошлого года заявил, что РФ заинтересована в диалоге с новыми властями Сирии. Москва планирует обсуждать не только вопросы безопасности, но и региональную повестку дня, добавил он.