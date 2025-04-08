В Чечне скончался раненный при нападении на пост ДПС полицейский

Один из полицейских, получивший тяжелое ранение во время нападения на пост дорожно-постовой службы (ДПС) в городе Ачхой-Мартан Чеченской Республики, скончался от полученных травм. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщила пресс-служба следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.

«В результате полученных ранений один из полицейских скончался. Действия нападавшего были пресечены, ответным огнем он ликвидирован», — сообщили на сайте ведомства.

Как уточняется, в ходе нападения полицейские получили ранения холодным оружием, но сумели открыть огонь и нейтрализовать нападавшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мотивы нападавшего пока не установлены.

Следователи продолжают осмотр места происшествия. В рамках расследования предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе ведомства.

О нападении на сотрудника ДПС в Ачхой-Мартане сообщил 7 апреля источник «Известий». По его данным, в результате происшествия сотрудник ДПС получил ножевое ранение. Отмечалось, что злоумышленник напал на пост ДПС в центре города.

Позже было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).