В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе

2025-04-08T09:51:30+03:00

2025-04-08T09:51:36+03:00

2025-04-08T09:51:37+03:00

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