Денис Клявер назвал Овечкина прославляющим всю Россию спортсменом

Певец Денис Клявер поздравил нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и отметил, что тот прославляет всю Россию.

«Для меня большая гордость за Сашу, за страну, за то, что этот человек родился здесь и теперь прославляет нас всех во всем. И самое главное, что так приятно, что его все обожают и его русский язык никого не смущает», — сказал он.

С рекордом Овечкина также поздравил народный артист России Николай Басков, который отметил, что тот является выдающимся спортсменом.

«Я Сашу поздравляю от всего сердца, потому что это выдающийся великий спортсмен. <…> Несмотря на то что он играет в составе американской команды, это наш российский выдающийся хоккеист, и я ему желаю, чтобы он достиг такого рекорда, который уже никто не перебил», — отметил Басков.

Он добавил, что был ведущим на свадьбе Овечкина с его супругой, Анастасией. Басков рассказал, что для него было честью вести их свадьбу и иметь непосредственное отношение к моменту формирования семьи хоккеиста.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Тем самым он побил рекорд канадца Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.