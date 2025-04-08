Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ бросает раненых на поле боя

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляет раненых на поле боя, не оказывая им необходимую помощь. Об этом рассказал украинский пленный Олег Пасынок. Видеозапись распространило 8 апреля Минобороны РФ.

«Сказали оставить раненых. <…> Я, получается, и еще с нами было трое раненых. <…> А тех, что не могли нести, тех оставили», — сказал он.

Пасынок также поделился, как оказался в Курской области. По его словам, военнослужащих ВСУ привозили небольшими группами на микроавтобусе, и они не знали, куда их везут, пока не прибыли в Суджу.

«Меня и еще одного военнослужащего с позывным Дядя Ваня, который как раз оказался родственником командира батальона, забрали и увезли на позиции. Мы копали окопы, оборудовали позиции. Дядя Ваня ничего не делал, только сидел», — отметил Пасынок.

Он также подчеркнул, что после наступления российских войск родственник командира батальона первым покинул позиции, оставив своих подчиненных.

Что касается мобилизации, военный сообщил, что в ряды ВСУ принимают мужчин, не годных к службе. У Пасынка астма, однако медкомиссия в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не учла это хроническое заболевание и отправали его на фронт.

5 апреля украинские военнопленные Артем Зайцев и Александр Барлич, сдавшиеся у курского села Гуево, рассказали, что ВСУ намерены отступать с российской территории. Большая часть боевиков ВСУ не видит смысла во вторжении в Курскую область.