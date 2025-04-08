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Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ бросает раненых на поле боя

Пленный Пасынок: командование ВСУ бросает раненых умирать на поле боя
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Фото: Минобороны России
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляет раненых на поле боя, не оказывая им необходимую помощь. Об этом рассказал украинский пленный Олег Пасынок. Видеозапись распространило 8 апреля Минобороны РФ.

«Сказали оставить раненых. <…> Я, получается, и еще с нами было трое раненых. <…> А тех, что не могли нести, тех оставили», — сказал он.

Пасынок также поделился, как оказался в Курской области. По его словам, военнослужащих ВСУ привозили небольшими группами на микроавтобусе, и они не знали, куда их везут, пока не прибыли в Суджу.

«Меня и еще одного военнослужащего с позывным Дядя Ваня, который как раз оказался родственником командира батальона, забрали и увезли на позиции. Мы копали окопы, оборудовали позиции. Дядя Ваня ничего не делал, только сидел», — отметил Пасынок.

Он также подчеркнул, что после наступления российских войск родственник командира батальона первым покинул позиции, оставив своих подчиненных.

Что касается мобилизации, военный сообщил, что в ряды ВСУ принимают мужчин, не годных к службе. У Пасынка астма, однако медкомиссия в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не учла это хроническое заболевание и отправали его на фронт.

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5 апреля украинские военнопленные Артем Зайцев и Александр Барлич, сдавшиеся у курского села Гуево, рассказали, что ВСУ намерены отступать с российской территории. Большая часть боевиков ВСУ не видит смысла во вторжении в Курскую область.

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