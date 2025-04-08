Глава ВОЗ допустил возможность возникновения новой пандемии

Новая пандемия рано или поздно неизбежно случится, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом 7 апреля он сообщил на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий.

На выступлении он напомнил о тяжелых последствиях вспышки COVID-19 в мире, подчеркнув, что «следующая пандемия не будет ждать». Он подчеркнул, что новая пандемия может начаться «через 20 лет или даже завтра», отметив неизбежность ее наступления и необходимость быть к ней готовыми.

«Вы видели, что сделала пандемия COVID-19. Официально погибло 7 млн человек, но мы оцениваем истинное число в 20 млн. И в дополнение к человеческим потерям пандемия уничтожила более $10 трлн в мировой экономике», — отметил Гебрейесус, его слова приводятся на официальном сайте ВОЗ.

Он выразил уверенность в достижении консенсуса на переговорах по международному соглашению о борьбе с пандемиями, уточнив, что документ не ограничит суверенитет стран, а, напротив, укрепит как национальные, так и международные меры реагирования.

«Миру нужен мощный сигнал о том, что в эти разделенные и противоречивые времена страны всё еще могут объединиться, чтобы сотрудничать и находить общий язык. Соглашение по борьбе с пандемией может стать таким сигналом, и вы можете стать теми, кто его подаст», — заключил глава ВОЗ.

Ранее, 3 апреля, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский опроверг заявление главы ВОЗ Гебрейесуса об угрозе начала новой пандемии «уже завтра». Специалист указал на то, что к этому заявлению не стоит относиться серьезно. На сегодняшний день, по словам Аграновского, «на горизонте» нет ничего серьезного.