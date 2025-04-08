МИД: Япония выразила желание заключить мир с Россией

Япония выразила желание заключить мирный договор с Россией. Об этом говорится в ежегодном докладе МИД Японии «Синяя книга по дипломатии».

«Хотя японо-российские отношения находятся в сложной ситуации, <...> правительство будет твердо придерживаться своей политики заключения мирного договора путем решения территориального вопроса», — указано 8 апреля в документе.

Кроме того, Япония намерена решить проблему так называемых северных территорий, представляющих собой южные Курильские острова и которые, по мнению Токио, якобы находятся под незаконной оккупацией России. Важным направлением в двусторонних отношениях японский МИД считает восстановление обменов и других инициатив для жителей четырех островов, включая возможность посещения могил.

Также в документе подчеркивается, что японское правительство продолжает осуществлять политику поэтапного уменьшения зависимости от российских энергетических ресурсов с целью минимизации негативного влияния на жизнь граждан и бизнес.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил 24 января, что Токио по-прежнему нацелен на заключение мирного договора с Москвой после разрешения разногласий. Таким образом, политик повторил формулировку, которую он уже озвучивал в обращении к законодателям в ноябре 2024 года.

МИД России 20 января заявил, что страна рассмотрит возможность восстановления отношений с Японией, если японская сторона подкрепит инициативы шагами по отказу от недружественных действий. РФ руководствуется тем, что в Японии есть политики, которые осознают вред антироссийского курса, отметили в ведомстве.