В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

Эстонский парламент 9 апреля рассмотрит законопроект, который позволит военнослужащим уничтожать подозрительные торговые суда. Об этом 7 апреля сообщила телерадиокомпания ERR.

«Цель — дать право Военно-морским силам предотвращать такие участившиеся в последнее время инциденты, как сознательный обрыв иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение иных объектов инфраструктуры», — указано в публикации.

Уточняется, что данная мера будет применяться только в случаях угрозы жизни людей или для предотвращения катастроф. Перед затоплением экипаж подозреваемого судна будет эвакуирован.

Телерадиокомпания также добавила, что в случае нехватки собственных ресурсов Эстония готова сотрудничать с союзниками, такими как Финляндия, Швеция и Латвия, для эффективного реагирования на потенциальные угрозы.

7 апреля сообщалось, что Литва и Эстония не получили финансовую поддержку от Европейского союза (ЕС) для создания на границах «стены дронов». На это планировали выделить около €12 млн в течение следующих трех лет.