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Приуроченную к рекорду Овечкина песню Жукова включили на катке «Кэпиталз»

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Фото: телеканал СТС
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Песню исполнителя, лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, приуроченную к рекорду нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включили на тренировочном катке клуба.

Сейчас на льду также проводит занятия с учениками дочь известного советского хоккеиста Сергея Гимаева.

«Секрет моего броска? Да я сам не знаю!»
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Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.

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