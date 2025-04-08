Приуроченную к рекорду Овечкина песню Жукова включили на катке «Кэпиталз»

Песню исполнителя, лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, приуроченную к рекорду нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включили на тренировочном катке клуба.

Сейчас на льду также проводит занятия с учениками дочь известного советского хоккеиста Сергея Гимаева.

Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.