Полиция изъяла почти 1 кг растительного наркотика из авто в Вологодской области

В Вологодской области транспортная полиция обнаружила и изъяла свыше 900 г марихуаны, замаскированной под булыжники. Об этом 8 апреля сообщило МВД России.

Согласно данным ведомства, правоохранители остановили иномарку на автодороге Спасское — Голубково. В автомобиле находились два молодых человека из Архангельской области, им 19 и 20 лет.

«Во время обследования автомобиля на коврике за водительским сиденьем стражи правопорядка обнаружили и изъяли четыре свертка из плотной бумаги, внутри которых находилось свыше 900 г марихуаны. Наркотик был расфасован на разовые дозы», — указано в Telegram-канале МВД РФ.

Кроме того, в ходе обысков по месту жительства задержанных были найдены несколько килограммов кристаллических и порошкообразных веществ, а также оборудование для фасовки и упаковки. Все изъятые вещества направлены на экспертизу.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники намеревались продать наркотики бесконтактным способом на территории Вологодской и Архангельской областей. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств и психотропных веществ»). Подозреваемые заключены под стражу.

В Подмосковье 28 марта правоохранительные органы ликвидировали две нарколаборатории, производившие 1,5 млн доз наркотиков в месяц. Полицейские остановили иномарку с 4 кг кристаллического вещества и задержали водителя и пассажира. В общей сложности изъято более 200 кг мефедрона на сумму свыше 800 млн рублей по ценам черного рынка. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.