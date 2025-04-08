Певец Державин поздравил Овечкина с рекордом и отметил его божественный талант

Певец Андрей Державин поздравил нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Саша очень крутой, он работяга невероятный. Всё, чего он добился, конечно, это труд, труд и еще раз труд, и, конечно, талант», — сообщил Державин.

По его словам, у российского хоккеиста талант «от бога». Певец отметил, что такие люди, как Овечкин, появляются на земле один раз в 100 лет.

Кроме того, исполнительница Алена Апина заявила, что была очень рада, когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» побил рекорд.

«Ой, это моя любовь, это моя любовь. Боже, это просто удивительный мужчина, богатырь, герой. Я прямо радовалась просто как своей новой песне всему тому, что он наворотил. Саша — молодец», — заявила Апина.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Тем самым он побил рекорд канадца Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.