Реклама
Прямой эфир
Армия
Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ
Мир
Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над двумя регионами России
Общество
В России внесут все многоквартирные дома в единую базу
Общество
Роспотребнадзор наложил на «Светофор» штрафы в размере 1,3 млн рублей
Спорт
Приуроченную к рекорду Овечкина песню Жукова включили на катке «Кэпиталз»
Мир
В МИД Узбекистана рассказали о привлечении российских инвестиций в туротрасль
Мир
Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла на высоту около 4 км
Мир
МИД Японии заявил о намерении сохранить участие в энергопроектах на Сахалине
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома Байконур
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил несколько ракет HIMARS в зоне проведения СВО
Мир
WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины
Экономика
В России распространяется майнер под видом Microsoft Office
Общество
Светомузыкальное шоу прошло в дагестанском Дербенте в честь рекорда Овечкина
Мир
В ШОС допустили объединение рынка с БРИКС
Общество
Страховщики зафиксировали всплеск угонов авто в 2025 году
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

Певец Державин поздравил Овечкина с рекордом и отметил его божественный талант

0
EN
Фото: ТАСС/Московец Илья
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Певец Андрей Державин поздравил нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Саша очень крутой, он работяга невероятный. Всё, чего он добился, конечно, это труд, труд и еще раз труд, и, конечно, талант», — сообщил Державин.

По его словам, у российского хоккеиста талант «от бога». Певец отметил, что такие люди, как Овечкин, появляются на земле один раз в 100 лет.

Кроме того, исполнительница Алена Апина заявила, что была очень рада, когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» побил рекорд.

«Ой, это моя любовь, это моя любовь. Боже, это просто удивительный мужчина, богатырь, герой. Я прямо радовалась просто как своей новой песне всему тому, что он наворотил. Саша — молодец», — заявила Апина.

«Чувствовалось, что вся страна переживает и болеет за меня»
Александр Овечкин — об окончании великой погони, случайном праздновании и многочисленных поздравлениях звезд мирового спорта

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Тем самым он побил рекорд канадца Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025