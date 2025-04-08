Клип с поздравлением Овечкина с мировым рекордом набрал более 4,5 млн просмотров

Поздравительный клип для российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина набрал более 4,5 млн просмотров с момента публикации в соцсети «ВКонтакте».

Новая версия песни «18 мне уже» с текстом, приуроченным к 895-й шайбе Овечкина, стала подарком российскому хоккеисту в честь его исторического рекорда по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Оригинальная версия песни «18 мне уже» — любимая композиция Овечкина, которую он часто исполняет в караоке. В комментариях под видеозаписью с клипом пользователи поддерживают лучшего хоккейного снайпера в истории. Овечкина поздравляют с его достижением, хоккеисту желают новых спортивных успехов.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Тем самым он побил рекорд канадца Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.