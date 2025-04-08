Два человека погибли в аварии с грузовиками в Амурской области

В Свободненском районе Амурской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в результате которого, по предварительным данным, оба водителя погибли. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что столкновение двух грузовых автомобилей произошло в первой половине дня на автодороге Благовещенск — Свободный. В результате ДТП одно из транспортных средств загорелось.

По предварительным данным, оба водителя скончались от полученных травм. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа межмуниципального отдела (МО) МВД России «Свободненский».

В городе Артем Приморского края 8 апреля произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек пострадал. Уточнялось, что получившая травмы женщина была госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.