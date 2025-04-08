Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ

Российские военнослужащие подразделений Западной группировки войск в течение суток уничтожили 32 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом 8 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

По его словам, за сутки российские военные также ликвидировали четыре станции спутниковой связи Starlink, 13 минометных расчетов противника и полевой склад боеприпасов ВСУ.

«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили положение по переднему краю», — сказал Бигма «Интерфаксу».

В Минобороны РФ 8 апреля сообщили, что расчет 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожил гаубицу Д-30 и блиндаж с личным составом ВСУ в районе населенного пункта Григоровка на северском направлении.