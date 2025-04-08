Один человек пострадал в результате ДТП с двумя автобусами в Приморском крае

ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло в Артеме Приморского края, в результате чего пострадал один человек. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Предварительно установлено, что 50-летний водитель пассажирского автобуса King Long, двигаясь со стороны города Находки в направлении Артема, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с маршрутным автобусом № 15, двигающимся в попутном направлении. <…> В результате ДТП пассажирка автобуса [№ 15] получила травмы», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшая была госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь. На момент столкновения в автобусе № 15 находилось менее 10 человек. В салоне автобуса King Long пассажиров не было.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Специалисты приступили к проведению проверок, направленных на установление дополнительных обстоятельств произошедшего.

7 апреля сообщалось, что массовое ДТП с участием 15 автомобилей произошло в одном из районов города Брянска. В результате случившегося один из участников ДТП обратился за медицинской помощью.