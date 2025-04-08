NYT сообщила о договоренности Трампа и Paramount о медиации иска на $20 млрд
Американский лидер Дональд Трамп и компания Paramount из США начали процесс досудебного урегулирования иска на сумму $20 млрд, направленного в сторону телеканала CBS News за искажение интервью бывшего вице-президента страны Камалы Харрис в программе 60 Minutes. Об этом 7 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, несмотря на посредничество медиатора, нет никаких гарантий того, что стороны смогут достигнуть положительных результатов.
Уточняется, что многие сотрудники программы 60 Minutes выступают против урегулирования, так как это станет ударом по репутации, но юристы американской компании опасаются, что конфликт может затянуться.
Американская компания Paramount 6 марта подала в суд северного округа штата Техас два ходатайства против иска Трампа, который тот инициировал из-за интервью Харрис.
5 февраля газета New York Post сообщила, что федеральная комиссия по связи (FCC) опубликовала полную версию интервью Харрис. Отмечалось, что ознакомившиеся с записью люди обратили внимание на то, что CBS News сильно сокращал или редактировал некоторые ответы бывшего вице-президента, чтобы сделать ее речь более связной. Глава FCC Брендан Карр заявлял, что организация проведет слушания по поводу «мошеннического редактирования».