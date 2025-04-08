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Бойцы группировки войск «Восток» рассказали об освобождении Днепроэнергии в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали об освобождении населенного пункта Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике (ДНР) от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 8 апреля показало кадры боевой работы российских военных.

Как сообщили в ведомстве, командование украинских боевиков оставило позиции без материального снабжения, бросив мобилизованных солдат. Так, в бою противник потерял до 160 своих бойцов, пять орудий полевой артиллерии, две боевые бронированные машины, три автомобиля, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и две украинские САУ «Богдана».

«Противник бросил своих мобилизованных с минимальным запасом провизии, приказав держать позиции до конца. Когда мы пришли, многие сами сдавали оружие и выходили с поднятыми руками. Они были рады нашему появлению — их командование даже не планировало эвакуацию. Просто приказали сидеть и удерживать позиции до самого конца», — сказал российский военнослужащий штурмового подразделения с позывным Кот.

При этом важную роль в освобождении Днепроэнергии сыграли военнослужащие танковых подразделений, в задачу которых входила не только огневая поддержка штурмовиков, но и преодоление минных полей.

«Погода сыграла нам на руку: противник просто не видел наши машины. Видимость была нулевая — снег, туман, дождь. Их разведка нас не засекла, поэтому атака получилась внезапной. Да, минные поля добавляли риска, но мы маневрировали четко, обходя опасные зоны. Главное — выполнили задачу без потерь», — пояснил танкист с позывным Шахтер.

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12 марта стало известно об освобождении населенных пунктов Днепроэнергия и Новомарково в ДНР. На опубликованных кадрах Минобороны РФ видно, как российская армия наносит поражение живой силе противника, а также бронетехнике и складам боеприпасов ВСУ.

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