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Операторы FPV-дронов поразили технику ВСУ в Запорожской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-яга», легкобронированную технику и гранатомет Mk19 американского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Моим расчетом были уничтожены самые разнообразные цели, из основных можно выделить живую силу противника, вражеские дроны типа «Баба-яга», укрепления различного вида и вражескую технику», — сообщил командир расчета с позывным Вохан.

В ведомстве отметили, что операторы БПЛА ежедневно в режиме реального времени отслеживают позиции ВСУ, проводят корректировку ударов российских артиллеристов и самостоятельно наносят огневое поражение противнику.

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В Минобороны РФ 7 апреля сообщили о том, что экипажи танков Т-80БВ бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в ходе боевой задачи обеспечили огневую поддержку подразделениям мотострелков на южнодонецком направлении зоны специальной военной операции.

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