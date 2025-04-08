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Вильфанд спрогнозировал сохранение зимней погоды в Москве до 14 апреля

Вильфанд: зимняя погода в Москве сохранится до 14 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Зимняя погода в столице будет сохраняться до конца недели, с четверга температура станет положительной, но в ночное время суток прогнозируются морозы до –8 градусов. Об этом 8 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

«В течение всей недели погода будет зимней, но она будет больше соответствовать концу февраля — началу марта. Если сравнивать с пятницей, когда в Москве и Московской области было +17…+20 градусов, и такая температура соответствовала второй половине мая, погода почти на 2,5 месяца по климатическим рельсам откатилась назад», — заявил Вильфанд.

По его словам, в ночь на вторник, 8 апреля, температура в столице может опуститься до –4 градусов, а в Московской области до –7. При этом днем температурный фон может подняться до +1 градуса. Идентичная погода ожидает москвичей и в среду, 9 апреля. Также Вильфанд добавил, что в ночь на среду, четверг и пятницу ночные температуры могут упасть до –7 градусов в Москве и до –9 градусов в области.

Кроме того, синоптик спрогнозировал продолжение выпадения осадков в регионе. По его информации, снег продолжится, затем его сменит дождь. Выпавший снег, по прогнозам, сохранится до конца недели, добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

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Вильфанд 7 апреля сообщил, что теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, 15 и 16 апреля температура воздуха значительно повысится. Он добавил, что снег постепенно начнет таять из-за плюсовой температуры.

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