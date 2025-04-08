В Саранске отменили введенный из-за атаки БПЛА режим ЧС муниципального уровня
В столице Мордовии Саранске отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня, введенный после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая информация 7 апреля опубликована на официальном портале органов государственной власти Мордовии.
«В столице Мордовии отменен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил муниципального звена, введенный 5 апреля 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
О введении в Саранске режима ЧС муниципального уровня глава Республики Мордовия Артем Здунов сообщил 5 апреля. Отмечалось, что такое решение последовало ввиду атаки на регион украинских беспилотников. По словам Здунова, жителей близлежащих домов перемещали в места временного размещения, где работали медики и психологи.