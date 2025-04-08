Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие спецслужб в борьбе с терроризмом
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие спецслужб двух государств в борьбе с терроризмом. Об этом 7 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран. Была также затронута тема сотрудничества по линии специальных служб России и Белоруссии в борьбе с терроризмом», — заявил пресс-секретарь в ходе беседы с журналистами.
Кроме того, в ходе переговоров президент РФ поблагодарил Лукашенко за то, что белорусские специальные службы смогли задержать на границе крупную партию взрывчатки и изъять опасные вещества.
Кроме того, в МИД Белоруссии сообщили, что данная операция является «продолжением последовательной и ответственной политики Белоруссии по обеспечению безопасности общесоюзных границ». Путин также попросил передать свою благодарность специалистам, которые обнаружили груз взрывчатых веществ.
Накануне в пресс-службе государственного таможенного комитета Белоруссии сообщили, что крупнейшая партия взрывчатки была изъята на белорусско-польской границе. По данным комитета, 41-летний водитель пытался ввезти 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства через территорию Белоруссии в РФ.