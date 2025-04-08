Samsung Galaxy A56 станет «убийцей» iPhone 16e в России

Редакция протестировала новинку Samsung Galaxy A56 в ценовой категории до 55 тыс. рублей и, как оказалось, смартфон по всем параметрам опережает другой телефон 2025 года — iPhone 16e.

«Модель А56 уже сейчас продается в РФ намного лучше, чем iPhone 16e. На один «яблочный» смартфон продается 10 устройств серии А56. Сравнивать невозможно, любой Samsung популярнее по ряду параметров, а устройства более популярны в штучном выражении, продается их больше», — сказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Смартфоны Samsung получили 7 апреля крупнейшее обновление в 2025 году — вышла последняя версия прошивки One UI 7 с функциями искусственного интеллекта Galaxy AI и обновлением дизайна интерфейса. В начале месяца в России появились три новые модели Galaxy из серии А: А26, А36 и А56 с поддержкой ИИ-выбора, ассистента по письму и другими смарт-функциям.

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Взлететь в экономе: новый Samsung станет «убийцей» iPhone 16e