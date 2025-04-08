Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских в Чечне
По факту нападения на сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС) в городе Ачхой-Мартан Чеченской Республики возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщила пресс-служба следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.
«Следственными органами следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что нападение произошло приблизительно в 21:00 (местное время совпадает с мск) на посту ДПС. Вооруженный ножом местный житель напал на сотрудников службы, в результате чего полицейские получили ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован, уточнили в СК.
В настоящий момент следователи проводят осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе.
О нападении на сотрудника ДПС в Ачхой-Мартане сообщил 7 апреля источник «Известий». По его данным, в результате происшествия сотрудник ДПС получил ножевое ранение. Его состояние уточняется. Отмечалось, что злоумышленник напал на пост ДПС в центре города. Нападавшего ликвидировали.