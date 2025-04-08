В России внесут все многоквартирные дома в единую базу
В России проведут инвентаризацию всех многоквартирных жилых домов. Спустя восемь лет после принятия в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» поправки к нему 7 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Известиям» сообщили источники в кабмине.
В ближайшее время законопроект планируют рассмотреть и в Госдуме. Как указал председатель комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, изменения позволят фактически начать восстановление госучета жилищного фонда.
«Сейчас такой учет не осуществляется, и это очень большая проблема. У нас есть регионы, где система бюро технической инвентаризации работает. Это Татарстан, Московская область, например. Но и в тех регионах, где техучет сохранился, он функционирует не в том объеме, что раньше», — подчеркнул он.
Отсутствие данных о состоянии многоквартирного дома, по его словам, означает, что нет возможности планировать развитие, формировать качественные программы по ремонту, у управляющих организаций нет возможности обратиться к достоверным техническим документам, чтобы хорошо и правильно обслуживать жилые дома.
«Мы как минимум считаем необходимым дать регионам право техучет восстанавливать на своих территориях. Планируем в мае вернуться к предметному рассмотрению этого вопроса в Госдуме», — подчеркнул парламентарий.
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