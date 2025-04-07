Число пострадавших из-за атаки БПЛА ВСУ в белгородском селе выросло до двух
Количество пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Борки Валуйского округа Белгородской области увеличилось до двух — пострадал еще один подросток. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Количество раненых увеличилось до двух. Пострадал еще один подросток», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Гладков также уточнил, что пострадавшего 16-летнего подростка с осколочными ранениями плеча и ноги доставляют в Валуйскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести.
Об атаке украинского беспилотника на село Борки в Белгородской области Гладков сообщил 7 апреля. По его данным, в результате сброса с БПЛА взрывного устройства 16-летний подросток получил травмы и ранения.