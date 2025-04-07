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Трамп указал на недостаток предложенных ЕС уступок в торговле с США

Трамп: предложенные ЕС уступки в торговле с США недостаточны
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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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Предложенных Евросоюзом (ЕС) уступок в области двусторонней торговли с США недостаточно. Об этом в понедельник, 7 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

«Нет, не является», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста в ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

По мнению американского лидера, на протяжении многих лет ЕС был очень жестким, а целью его создания было нанесение ущерба США и торговле.

«ЕС был очень жестким на протяжении многих лет. Я всегда говорю, что он был создан для того, чтобы нанести реальный ущерб Соединенным Штатам и торговле», — сказал Трамп.

Американский президент также заявил, что ЕС «очень плохо» относится к США в вопросах торговли, и пообещал, что так больше не будет.

«Европейский союз очень плохо к нам относится. Они не покупают наши автомобили, как Япония. Они не покупают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не покупают. <…> Но так не будет. Всё должно быть честно, взаимно. Это должно быть справедливо», — подчеркнул он.

Трамп также добавил, что благодаря введению дополнительных пошлин США смогут выплатить свой внешний долг.

«Долг стал таким большим фактором в этой стране, а с пошлинами и другими вещами мы станем его выплачивать», — сказал американский президент.

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Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На следующий день директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая способна привести к мировому финансовому кризису.

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