Инвесторы построят в Москве 194 социальных объекта
Во всех административных округах Москвы инвесторы построят 194 социальных объекта. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в настоящее время возводятся 130 образовательных, 16 медицинских, 40 спортивных и восемь объектов культуры, пишет НСН. Больше всего соцобъектов, а именно 44, построят в Новомосковском административном округе. 27 зданий строят на западе города, 22 — на северо-востоке, уточняет РИАМО.
Новые объекты — поликлиники, детсады, школы, спорткомплексы — появляются как в сложившихся районах, так и рядом с новой застройкой, что дополнит социальную инфраструктуру, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В частности, идет строительство взрослой поликлиники на 475 посещений в смену в районе Коммунарка. Учреждение будет приспособлено для маломобильных граждан, пишет сайт kp.ru.