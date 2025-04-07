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У кабанов в лесах Москвы скоро появятся поросята

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Потомство скоро появится у кабанов в лесах Москвы, у них родятся поросята. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

«Через какое-то время после рождения малыши будут следовать за своими матерями, изучая окружающий мир под их чутким присмотром. Кабаны — заботливые родители, самки тщательно оберегают свое полосатое потомство от опасности», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Для экосистемы рождение поросят — важное событие. Кабаны играют значимую роль в поддержании природного баланса, помогая разрыхлять почву и распространять плоды растений. Между тем, специалисты призывают горожан не приближаться к этим животным и не пытаться их накормить, пишет RT.

Дикие свиньи вынашивают детенышей около четырех месяцев — 126–140 дней. Перед родами самка уходит от стада и строит гнездо из сухой травы, веток и мха. Это укрытие может достигать 2–3 м в ширину и 1,5 м в высоту. Поросята рождаются уже зрячими, подвижными и с густой шерстью, сообщает «Москва 24». После рождения поросят самка почти не покидает гнездо в течение 8–10 дней, согревая потомство своим теплом, уточняет сайт kp.ru. Только когда они окрепнут, самка выводит их на короткие прогулки, учит их находить корм, рыть землю, продолжает кормить молоком.

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