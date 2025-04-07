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Подросток пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) совершил атаку на село Борки в Белгородской области, в результате чего пострадал подросток. Об этом 7 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Борки Валуйского округа атаковано беспилотником ВСУ. Ранен подросток. 16-летний парень получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника», — говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, поверхностную рану головы и многочисленные осколочные ранения рук и ног. На данный момент его доставляют в больницу.

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В этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону пострадали четыре мирных жителя.

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