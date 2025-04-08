Трамп заявил о хороших обсуждениях с Нетаньяху по вопросу двусторонней торговли
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху 7 апреля заявил о хороших обсуждениях по вопросу двусторонней торговли Соединенных Штатов и Израиля.
«Сегодня у нас были замечательные обсуждения о ситуации вокруг Ирана, а также по менее очевидной теме, касающейся Израиля и его торговли», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
При этом Нетаньяху заявил, что израильская сторона готова в сжатые сроки устранить торговые барьеры для американских товаров, пообещав также устранить действующие импортные пошлины.
«Мы устраним торговый дефицит с Соединенными Штатами. Мы намерены сделать это очень быстро. Мы думаем, что это верное действие, и мы также намерены устранить торговые барьеры, целый ряд торговых барьеров, которые были установлены без надобности», — уточнил премьер-министр Израиля.
Нетаньяху 6 апреля сообщил, что планирует обсудить с Трампом американские пошлины на израильские товары, а также конфликт в секторе Газа.
Трамп объявил о введении зеркальных пошлин на импорт из целого ряда стран мира в США 2 апреля. На израильскую продукцию в рамках этих мер был введен тариф в 17%. В то же время Евросоюз (ЕС) получил ставку 20%, а Китай — 34%.