СМИ узнало о предложении Нетаньяху Трампу демонтировать ядерную программу Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом предложит ему полный демонтаж иранской ядерной программы. Об этом 7 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

«Нетаньяху хочет ливийской модели. Полный демонтаж иранской ядерной программы», — заявил чиновник.

По информации портала, израильский премьер-министр считает, что шансы на заключение договоренностей по ядерному вооружению между США и Ираном «крайне малы». Он также намерен показать Трампу, как «должна выглядеть хорошая сделка». Уточняется, что Нетаньяху планирует обсудить с американским лидером возможное нанесение ударов по иранской территории.

Кроме того, в издании добавили, что во время переговоров стороны также обсудят вопрос об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

В этот же день Трамп заявил, что американская и иранская стороны проводят прямые переговоры по вопросу ядерной проблемы Ирана. Помимо этого, американский лидер уточнил, что в субботу, 12 апреля, между США и Ираном пройдет большая встреча «почти на высшем уровне».

6 апреля агентство Reuters сообщило, что армия Исламской Республики Иран (ИРИ) приведена в состояние повышенной боевой готовности по указу верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи после угроз президента США о военных действиях против Тегерана.

3 апреля эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в беседе с «Известиям» рассказал, что угрозы американского лидера о бомбардировках Ирана реальны. Однако сообщения о том, что эта страна прекратит свое существование, — пропагандистские.

2 апреля сообщалось, что Трамп пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу. Американский лидер уже предупредил Тегеран, что отказ от заключения соглашения приведет к бомбардировкам Исламской Республики. В тот же день стало известно, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Уточняется, что страны готовятся к военной операции против Тегерана.