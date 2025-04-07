Злоумышленник напал с ножом на сотрудника ДПС в Чечне
В городе Ачхой-Мартан в Чеченской Республике неизвестный напал с ножом на сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом 7 апреля сообщил источник «Известий».
Он уточнил, что злоумышленник напал на пост ДПС в центре города. Нападавшего ликвидировали, отметил собеседник. Сотрудник ДПС получил ножевое ранение. Информация о его состоянии уточняется.
14 марта в Москве задержали мужчину, который напал на сотрудника метро с предметом, похожим на нож. Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 («Побои») и 119 УК РФ («Угроза убийством»), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.