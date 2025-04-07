Четыре мирных жителя пострадали за сутки в результате атак ВСУ по территории ДНР
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- Четыре мирных жителя пострадали за сутки в результате атак ВСУ по территории ДНР
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре мирных жителя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 апреля сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в Центрально-Городском районе Горловки при атаке ударного украинского БПЛА на автомобиль пострадал мужчина 1984 года рождения, ранения средней степени тяжести также получил мужчина 1985 года рождения, в Новогродовке и Курахово в результате сбросов взрывоопасных предметов с БПЛА противника ранены женщина 1947 года рождения и мужчина 1974 года рождения.
Отмечается, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, при атаке украинских беспилотников повреждены два гражданских автомобиля в Центрально-Городском районе Горловки.
«Со стороны ВФУ совершено более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — пояснил он.
Глава городской администрации Горловки Иван Приходько 6 апреля сообщил, что местный житель пострадал в результате атаки на город украинских боевиков. По его словам, ВСУ совершили артиллерийский обстрел.