Премьер-министр Канады указал на возросшую вероятности рецессии в США

Вероятность рецессии в США значительно возросла из-за тарифов, введенных американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

«Вероятность рецессии в Соединенных Штатах значительно возросла. И я не испытываю радости от того, что она становится всё более вероятной. Это будет иметь значительные последствия для канадской экономики. Нам очень трудно этого избежать», — сказал Карни.

По его словам, Канада может дать себе «гораздо больше, чем США могут отнять». Он отметил, что Соединенные Штаты сами загоняют себя в рецессию, оказывая давление на весь мир.

Карни также добавил, что провел обсуждения с управляющим Банка Канады и министром финансов относительно рынка. Однако он выразил уверенность в обоих должностных лицах.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в размере 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

3 апреля Карни заявил, что Канада введет пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили, которые не подпадают под действие североамериканского торгового соглашения USMCA. Он отметил, что новые импортные пошлины являются прямым нарушением торговых соглашений, которые Трамп обсуждал и продвигал в свой первый срок.