Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Американский актер и режиссер Роберт Де Ниро получит специальную «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах. Об этом 7 апреля сообщается на сайте фестиваля.

Уточняется, что свою награду Де Ниро получит 13 мая 2025 года за большой вклад в кинематограф.

«Я испытываю такие близкие чувства к Каннскому фестивалю <…> Особенно сейчас, когда в мире так много всего разъединяет нас, Канны объединяют нас», — сказал он, когда услышал о своей награде.

82-летний Роберт Де Ниро наиболее известен своей работой в криминальных драмах и триллерах, многие из которых приобрели статус культовых. Он дважды становился лауреатом престижных кинопремий «Оскар» и «Золотой глобус».

Ранее, 25 мая, фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Церемония оглашения победителей прошла во Дворце фестивалей. Актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн сыграли одни из главных ролей, Алексей Серебряков и Екамасова — эпизодические.