Электросамокаты помогли бойцам группировки войск «Центр» освободить населенный пункт Успеновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробности 7 апреля рассказал корреспондент «Известий».

Успеновка представляет собой небольшое село к югу от Покровска. Город обороняли боевики ВСУ. Украинские бойцы применяли такие новые технологии, как беспилотники-«ждуны». Эти дроны были в засаде и поднимались в воздух при приближении солдат.

«Ждуны» под каждым кустом у них сидят. Они работают через датчик движения. Прошли люди элементарно, заметил датчик движения, они тут же поднимаются и начинают атаковать», — рассказал командир роты, военнослужащий ВС РФ Давид Хачатурян.

В свою очередь российские военнослужащие запустили дроны-истребители. Они также использовали стратегию, в рамках которой рано утром забросили солдат внутрь села на мотоциклах и электрических самокатах.

«На самокатах заводили, так как это бесшумное средство перемещения. На мотоцикле можно не услышать подлет FPV-дрона, «Мавика» и так далее. А самокат, он бесшумный», — рассказал Даба Бадмажапов, командир батальона, военнослужащий ВС РФ.

Группами по трое самокатчиков российские военнослужащие устроили штурм ключевых укреплений ВСУ. В результате Успеновку удалось полностью взять под контроль. О ее освобождении Минобороны РФ сообщило 4 апреля.

7 апреля стало известно об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР. Уточняется, что украинская армия потеряла до 215 боевиков, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.