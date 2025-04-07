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Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ

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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Российского нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), признали первой звездой недели. Об этом 7 апреля сообщили на сайте турнира.

Овечкин забросил шайбы в матчах с «Бостон Брюинз» 2 апреля и против «Каролины Харрикейнз» 3 апреля. Играя против «Чикаго Блэкхокс», россиянин забил два гола.

В противостоянии с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля хоккеист забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Так, он отличился в каждой из четырех игр на прошедшей неделе и заработал 6 очков (пять голов и одна передача).

Второй звездой недели стал нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки, на счету которого 7 очков в четырех играх, а третьей — форвард «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас с 7 очками и двумя победными шайбами.

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Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ днем ранее в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Тем самым он побил рекорд канадца Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.

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