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Эксперт назвал замену турецким поставщикам лимонов в Россию

Эксперт Балынин: турецких поставщиков лимонов в РФ заменит ЮАР или Китай
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в России место турецких поставщиков могут занять производители из ЮАР, Аргентины, Китая и других стран.

В беседе с aif.ru в пятницу, 7 апреля, специалист подчеркнул, что дефицита лимонов ожидать не стоит. Он напомнил, что Турция не является единственным поставщиком. По словам экономиста, объективных причин для особо видимого роста цен на лимоны тоже нет.

«Торговые сети, конечно, в целях получения прибыли могут воспользоваться ситуацией и попытаться на 10–15% повысить цены. Этот вопрос будет держать на контроле ФАС», — объяснил Балынин.

Он добавил, что не стоит закупать лимоны впрок, из магазинов они не исчезнут.

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Ранее в этот день стало известно, что Турция с 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за заморозков, ударивших по южным провинциям страны. В министерстве торговли страны пояснили, что решение было принято в координации с министерством сельского и лесного хозяйства на фоне недавних заморозков в ряде регионов страны, а также для сохранения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, уточняет RT. Таким образом планируется защитить и увеличить внутреннее производство, а также не допустить спекулятивного роста цен, который может возникнуть в южных провинциях Мерсин, Адана и Хатай из-за погодных условий, пишет НСН.

Из цитрусовых Турция больше всего отправляет за границу лимоны и мандарины — они составляют 70% экспорта, за ними следуют апельсины с 15%, сообщает Life.ru.

Также 7 апреля в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщили агентству городских новостей «Москва», что поставки лимонов из Турции в Россию по итогам 2024 года составили 130,2 тыс. т, что на 9,9% меньше, чем в 2023 году. С начала 2025 года импортировано 39,5 тыс. т лимонов. Турция является одним из крупнейших экспортеров лимонов. По объему экспорта этого вида цитрусовых республика занимает шестое место в мире. В 2024 году данный показатель составил $357 млн, сообщает ИА Регнум.

Эксперт Ирина Козий заявила, что решение Турции по лимонам почти не отразится на российском рынке, потому что летом страна закупает эти продукты из других государств, отмечает 360.ru.

В этот же день руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что решение Турции о приостановке поставок лимонов связано с заморозками в провинциях, где выращивают лимоны, и страхом, что им самим будет их не хватать.

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