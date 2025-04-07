Лавров указал на кризис концепции евро-атлантической безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главами дипломатических миссий государств Евразии, аккредитованными в России, констатировал кризис концепции евро-атлантической безопасности. Об этом 7 апреля сообщается на сайте МИД РФ.

«В своем вступительном слове министр дал принципиальные оценки ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии. Констатировал кризис концепции евро-атлантической безопасности, привлек внимание к опасным действиям натовских государств, направленным на дестабилизацию ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взрывоопасной обстановке на Ближнем Востоке, рискам для стабильности Южного Кавказа и Центральной Азии», — указано в заявлении.

В ведомстве добавили, что стороны обсудили создание новой архитектуры безопасности в Евразии с участием всех государств континента. Кроме того, они подчеркнули необходимость обеспечения стабильности на евразийском пространстве.

В ходе встречи также были затронуты вопросы по диалогу между Россией и США и урегулирования украинского конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 апреля заявила, что в вопросе построения архитектуры евразийской безопасности Россия стремится развивать диалог со всеми потенциальными участниками на континенте. По ее словам, РФ убеждена, что страны континента могут и должны нести преимущественную солидарную ответственность за решение проблем в сфере безопасности, не допуская негативного вмешательства извне.