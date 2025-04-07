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В Совфеде допустили попытки Трампа изменить конституцию США ради третьего срока

Пушков: Трамп может попытаться изменить Конституцию США ради третьего срока
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков допустил, что президент США Дональд Трамп может искать возможность пойти на третий срок, хотя действующая Конституция США это запрещает.

В беседе с aif.ru в понедельник, 7 апреля, Пушков отметил, что для того, чтобы найти возможность для пересмотра поправки, запрещающей более двух раз быть избранным в качестве президента, Трампу потребуется одобрение двух третей от общего числа сенаторов и двух третей от общего числа членов палаты представителей.

«У республиканцев сейчас такого большинства нет. К тому же за это должны высказаться три четверти штатов. То есть ему нужно преодолеть очень серьезные законодательные барьеры», — заметил Пушков.

По его словам, несмотря на разговоры об этом среди сторонников Трампа, большой вопрос, как ему это удастся, но исключать такой сценарий не стоит.

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Ранее Трамп в телефонном интервью телеканалу NBC News заявил, что многие хотели бы, чтобы он остался на третий срок. Одним из вариантов он назвал выдвижение вице-президента США Джей Ди Вэнса с последующей передачей этой роли Трампу.

5 апреля член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин на митинге демонстрантов под названием «Руки прочь!» заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента Трампу. Во время своего выступления Грин сравнил американского лидера с библейским Голиафом, а себя назвал Давидом, уточняет сайт kp.ru. Он подчеркнул, что президенту США нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом, пишет НСН. По мнению конгрессмена, Трамп не заслуживает занимаемой должности. Ранее Грин уже высказывал намерение инициировать процедуру импичмента действующему президенту, отмечает 360.ru.

В тот же день в США начались крупные демонстрации против политики Дональда Трампа. В акции участвуют профсоюзы, экологи, пропалестинские активисты. Среди прочего участники демонстраций протестуют против пошлин, которые Трамп ввел на днях, пишет RT.

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