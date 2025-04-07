На Украине мужчины восемь дней блуждали по горам в попытке сбежать от мобилизации
Двое мужчин восемь дней ходили по Карпатам на западе Украины в попытке пересечь границу с Румынией, чтобы избежать мобилизации, однако попали под снежную бурю. Об этом 7 апреля проинформировал украинский телеканал «Еспресо».
«28-летний житель Шепетовки [Хмельницкая область] и 30-летний житель села Новоселовка [Запорожская область] признались, что хотели незаконно перейти украинско-румынскую границу, чтобы избежать проверок на контрольных постах», — говорится в публикации.
Уточняется, что мужчины восемь суток ходили по Карпатам, пока не попали под снежную бурю, после чего обратились за помощью. Для поиска мужчин был привлечен оператор беспилотника (БПЛА). Благодаря ему в 15 км от границы удалось найти палатку с пропавшими. Их доставили в медицинское учреждение, где диагностировали обморожение первой степени.
Полицейские и сотрудники территориального центра комплектования 30 марта насильно мобилизовали мужчину в Хмельницком на глазах у его семьи. Военкомы заламывали украинцу руки, пока рядом плакал его ребенок.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 21 марта сообщил, что ТЦК стали чаще нарушать права человека в ходе мобилизации. По его словам, особенно много жалоб поступает из Харьковской области — более 40 за 2,5 месяца.