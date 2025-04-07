Режиссер Кара сообщил о желании снять фильм об Овечкине

Путь хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и масштаб его личности достойны экранизации. Об этом российский режиссер Юрий Кара заявил в понедельник, 7 апреля, отметив, что было бы интересно снять фильм о спортсмене.

«Рассказ о его жизненном пути [был бы хорошим] примером для мальчишек: несгибаемый характер, воля к победе. Он действительно гордится, что он наш соотечественник. И очень важно показать, что мы сыны великой державы. Не только Чехов, Толстой, Чайковский, но и замечательные спортсмены составляют гордость нации, которая не просто так живет на земле», — сказал Кара в беседе с «Абзацем».

При этом режиссер отметил, что Овечкин — такая уникальная личность, что сложно будет найти артиста, который смог бы его сыграть.

Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола, передает НСН.

Президент РФ Владимир Путин 7 апреля поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в матчах НХЛ и отметил, что его достижение стало праздником для болельщиков по всему миру, в том числе в России, сообщает 360.ru.

Овечкина поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу, пишет Life.Ru.