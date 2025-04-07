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Дом Овечкина в Вашингтоне украсили цифрами 895 в честь его рекорда в НХЛ

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Фото: Geoff Burke-Imagn Images
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Особняк в Вашингтоне российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), украсили шариками в форме числа 895 — столько голов у него на счету. Об этом 7 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Сам триумфатор в это время находится в Нью-Йорке. Кроме того, сообщается, что хоккейные свитеры с портретом Овечкина нарасхват, продажи уже оцениваются в миллионы долларов.

Клюшку и джерси хоккеиста сразу после матча отправили в хоккейный зал славы НХЛ в Торонто, а ту самую шайбу Овечкин решил забрать себе на память. На вопрос о том, кому он ее посвящает, нападающий ответил, что своей семье.

«Всей моей семье. Папе, брату, бабушкам, дедушкам, Вере Витальевне. Всем моим близким», — сказал обладатель абсолютного рекорда в истории НХЛ, поблагодарив также болельщиков за поддержку.

Мать Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, заявила, что праздновать еще рано.

«Ребята, какой праздновать? У нас плей-офф впереди, у нас еще шесть игр, играть надо», — отметила она.

Уэйн Гретцки, который с напряжением следил за игрой с трибуны, в числе первых поздравил хоккеиста.

«Рекорды ставятся для того, чтобы их бить. Алекс, я сказал, что будут первым, кто пожмет тебе руку», — обратился он к Овечкину.

«Чувствовалось, что вся страна переживает и болеет за меня»
Александр Овечкин — об окончании великой погони, случайном праздновании и многочисленных поздравлениях звезд мирового спорта

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ днем ранее в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Тем самым он побил рекорд канадца Гретцки, на счету которого было 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.

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