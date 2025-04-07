Публикации СМИ Великобритании о якобы угрозе подводным коммуникациям со стороны России на самом деле являются «фантастическими историями». Об этом 7 апреля сообщили в посольстве РФ.

«По местной прессе вновь прокатилась волна наспех состряпанных фантастических историй о «российской угрозе», якобы устремившейся к британским берегам из морских пучин. В одну неправдоподобную кучу смешаны басни о российских научных судах и «яхтах олигархов», будто бы отрабатывающих военные задачи, бесконечные истории о киберпреступниках, которые пытаются навредить британской армии», — указано в сообщении.

В посольстве отметили, что Россия никогда не угрожала безопасности Великобритании и ее жителей, в то время как британский инстеблишмент нагнетает конфронтацию и создает очаги напряженности.

«Вот и сейчас своими бездоказательными наветами в Лондоне из последних сил препятствуют мирным подвижкам на треке урегулирования украинского конфликта, а также наметившимся признакам оздоровления российско-американских отношений», — добавили дипломаты.

По мнению дипмиссии, Великобритания таким образом отвлекает внимание от усугубляющихся в стране социально-экономических проблем и пытается оправдать рост военных расходов.

Посольство РФ в Великобритании 28 марта сообщило, что планы Лондона и Парижа по размещению на Украине воинского контингента «коалиции желающих» призваны сорвать процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Там отметили, что любые планы, которые готовят британцы и французы, в конечном итоге будут иметь нулевой результат. Россия не приемлет размещения западных военных на Украине.