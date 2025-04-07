Хуситы сообщили об уничтожении дроном военного объекта в районе Тель-Авива
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» уничтожили израильский военный объект ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе Тель-Авива. Об этом 7 апреля сообщил представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-воздушные силы <...> провели военную операцию по уничтожению военного объекта израильского противника в оккупированном районе Яффа с помощью беспилотника», — написал он в своем Telegram-канале.
Сариа также отметил, что йеменские военнослужащие, используя дроны и крылатые ракеты, атаковали два эскадронных миноносца США в Красном море.
Накануне йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на американский авианосец в Красном море. Ранее, 4 апреля, Сариа сообщил, что хуситы нанесли удар дроном по «военной цели» в районе Тель-Авива.