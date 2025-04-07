В Иране семь рабочих погибли в угольной шахте из-за утечки газа
В угольной шахте в городе Дамгане, расположенном в иранской провинции Семнан, произошла утечка газа, в результате которой погибли семь рабочих. Об этом 7 апреля сообщило издание Iran International News со ссылкой на агентство Mehr.
«По меньшей мере семь человек погибли в результате утечки газа на шахте «Джавахер Зогал» в Мехмандовиехе», — говорится в материале.
Уточняется, что среди погибших также есть подрядчик. Согласно публикации, в шахте находятся еще трое рабочих. Причина утечки газа в настоящее время не установлена.
На место происшествия направили группу спасателей.
18 января комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) правительства Таджикистана сообщил о гибели трех рабочих в результате обвала на угольной шахте «Фон-Ягноб». Сам инцидент на шахте в Согдийской области произошел 17 января.