На старт «Гагаринского забега» выйдут более 1 тыс. человек
«Гагаринский забег», одно из старейших беговых событий Подмосковья, состоится 19 апреля в Звездном городке. Этот старт, посвященный знаменательному событию — первому полету человека в космос, — объединит спортсменов и любителей активного образа жизни со всех уголков России. Забег пройдет уже в 55-й раз.
Участникам предоставляется редкая возможность посетить закрытую территорию космограда, пополнить свою копилку спортивных трофеев и стать частью важного исторического события. Им предстоит выбрать одну из пяти дистанций: 300 м, 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Каждый зарегистрированный получит фирменную футболку, а также памятные призы и подарки от организаторов и партнеров.
Маршрут забега пройдет через центральную часть и основные улицы Звездного Городка, позволяя спортсменам увидеть одну из столиц космической отрасли страны.
Помимо спортивной программы, для зрителей и гостей мероприятия подготовлена развлекательная зона с тематическими площадками и концертной программой. Также все желающие смогут посетить Музей Центра подготовки космонавтов и узнать больше о развитии отечественной космонавтики — от легендарного полета Юрия Гагарина до современных достижений.
«Гагаринский забег» организован «Лигой Героев» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации района Звездный Городок.
К участию допускаются как взрослые, так и дети от шести лет. Подробнее о мероприятии: http://gagarin-run.ru