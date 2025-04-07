В Санкт-Петербурге на ребенка упала облицовка с крыши детского сада
В Санкт-Петербурге на семилетнего ребенка упала облицовка с крыши детского сада. Об этом 7 апреля сообщило главное следственное управление СК РФ по городу в Telegram-канале.
«На семилетнего воспитанника детского сада, расположенного на восьмой линии Васильевского острова, с крыши упала часть облицовки. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в детскую больницу, где ему оказывается помощь», — указано в сообщении.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 21 марта, стало известно, что в Барнауле кусок наледи упал с крыши на восьмилетнюю девочку. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Они устанавливают сотрудника управляющей компании, в чьи обязанности входят вопросы по надлежащему содержанию кровли дома, дополнили в ведомстве.