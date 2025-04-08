Аналитики назвали распространенные болезни детей за границей

Аналитики онлайн-страховой компании «Лучи» проанализировали, чем чаще всего болеют дети и молодые люди за границей, находясь в путешествиях. Так, у детей до 13 лет наиболее частотны ОРВИ, грипп, фарингит, тонзиллит. «Известия» ознакомились с результатами исследования 8 апреля.

Среди застрахованных малышей до пяти лет самое большое количество обращений приходится на такие заболевания, как: 56,76% — ОРВИ, грипп, фарингит, тонзиллит, бронхит, синусит; 16,22% — заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); 13,52% — травмы, в том числе открытая рана, перелом, вывих, разрыв связок.

Дети от шести до 13 лет также часто в путешествиях болеют гриппом, ОРВИ, фарингитом, тонзиллитом, бронхитом, синуситом (36,79%), болезнями ЖКТ (16,04%), отитом (16,04%).

«Аналогично, как у малышей, большая часть обращений (свыше 50%) с ОРВИ и ЖКТ. В данной группе существенно больше отитов по причине более длительного пребывания и ныряния в бассейнах без присмотра родителей. Возросшее количество 9,43% кожных заболеваний и 14,15% травм также связано с тем, что данная группа более самостоятельна, а следовательно, в более высокой зоне риска для непредвиденных ситуаций», — объяснили эксперты.

У подростков и молодых людей до 25 лет заболевания ЖКТ (27,4%) выходят на первое место, так как питание не контролируется родителями.

«ОРВИ (21,92%) менее «популярны» ввиду возрастающего иммунитета по сравнению с малышами и детьми. Травмы (13,7%) становятся более серьезными и, соответственно, дорогими», — говорится в результатах исследования.

Эксперты также добавили, что, согласно сведениям 54 организаций по страхованию граждан, выезжающих за рубеж и путешествующих по России, по риску «Медицинские, медико-транспортные и иные экстренные расходы» в период с 1 января по 31 декабря 2024 года общее количество застрахованных лиц составило более 18 млн пользователей, а сумма выплат по страховым случаям составила более 5 млрд рублей.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Италия оказались наиболее популярными направлениями у российских туристов в 2025 году. Это следует из данных сервиса «Яндекс Путешествия». При этом значительно вырос спрос на поездки в Египет, Южную Корею и Китай.