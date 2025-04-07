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В Госдуме оценили реакцию американцев на рекордный гол Овечкина

Депутат ГД Свищев отметил хорошую реакцию американцев на рекорд Овечкина
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — это событие планетарного масштаба. Такое мнение первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказал в понедельник, 7 апреля.

Он отметил, что для всех это большое событие. Сначала включили обратный отсчет, а потом все радовались, когда он сравнялся с рекордом Уэйна Гретцки.

«А сейчас мы уже начали новый отсчет. Уже надо считать отрыв от Гретцки. Я думаю, на этом Александр не должен останавливаться. У него еще достаточно сил. Команда вся работает дружно для того, чтобы он стал новым рекордсменом и новым ориентиром для всех молодых хоккеистов, которые играют в НХЛ», — сказал депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий также отметил речь Овечкина после заброшенной 895-й шайбы, когда хоккеист заявил, что счастлив за Россию, потому что «русский человек — первый во всем мире по голам».

«Он никогда не скрывал, никогда не стеснялся, что он россиянин. На стадионе мы видели его семью и видели, как тепло ее приветствовали американцы. Это говорит о том, что простой американский народ на самом деле по-доброму относится к россиянам. Американцы приветствовали Александра овациями. Это, конечно, дорогого стоит», — добавил Свищев.

Парламентарий рассказал, что в России очень ждут возвращения Овечкина после завершения карьеры в НХЛ. Он выразил надежду на то, что хоккеист продолжит свою жизнь и работу на родине.

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Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола, сообщается на сайте kp.ru.

Президент РФ Владимир Путин 7 апреля поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в матчах НХЛ и отметил, что его достижение стало праздником для болельщиков по всему миру, в том числе в России, передает RT.

Овечкина поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу, передает НСН.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова сказала в интервью Pravda.Ru, что рекорд в условиях международного бойкота спортсменов из России состоялся, потому что НХЛ — это коммерческая лига, которая преследует только интересы спорта и «ей выгодно, чтобы все лучшие спортсмены мира у нее соревновались».

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